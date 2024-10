Der Mensch mag es immer gerne groß. Große Paläste, große Autos, große Tiere – das fasziniert ihn. Im „Wien Museum“ gibt es einen Blech-Wal, mehr als 1,4 Tonnen wiegt er. Einst schmückte er das Dach der Gaststätte „Zum Walfisch“ im Wiener Wurstelprater, doch die Gaststätte gibt es nicht mehr. Da man einen Eyecatcher, wie man heute so sagt, für das Stadt-Museum am Karlsplatz brauchte, hat man sich im Jahr 2022 das zehn Meter lange Ding mit einem Kran reinheben lassen und es dann in eine (sehr große) Halle an die Decke gehängt.