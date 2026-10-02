Zum Hauptinhalt springen

PolizeikalenderWie sich die Wiener Polizei unsichtbar macht

Lesezeit: 2 Min.

Die Wiener Polizei ist immer da, selbst, wenn man sie nicht sieht. Ein Foto aus dem neuen Jahreskalender, erarbeitet von  Bodypainterin Birgit Mörtl.
Die Wiener Polizei ist immer da, selbst, wenn man sie nicht sieht. Ein Foto aus dem neuen Jahreskalender, erarbeitet von  Bodypainterin Birgit Mörtl.
Foto: LPD Wien
  • Die Wiener Polizei hat auf der „Wiener Kaiserwiesn" ihren neuen Jahreskalender für 2027 vorgestellt.
  • Bodypainterin Birgit Mörtl bemalte Polizistinnen und Polizisten so, dass sie auf zwölf Kalenderblättern mit ihrem Hintergrund verschmelzen und kaum erkennbar sind.
  • Der Kalender kostet 15 Euro und kommt laut Chefinspektorin Michaela Rossmann einem karitativen Zweck zugute, etwa in Not geratenen Polizisten oder dem Kuratorium Polizeimusik Wien.
Von der Redaktion überprüft

Diese Zusammenfassung wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

Beamtinnen und Beamte aus der österreichischen Hauptstadt haben sich für einen Kalender von einer Bodypainterin anmalen lassen. Herausgekommen sind zwölf sehenswerte Suchbilder und eine versteckte Botschaft.

Von Martin Zips

SZ bei Google bevorzugen

Zuletzt war es einem ja fast zu viel geworden mit all den Jahreskalendern. Nackte Jungbauern, hübsche Priester, Männer als Meerjungfrauen, man kam da gedanklich gar nicht mehr hinterher. Aber natürlich ging das durch den Kalenderverkauf eingenommene Geld oft an einen guten Zweck, wobei man selten erfuhr, wie hoch der Erlös nach Abzug der Druckkosten tatsächlich war.

Auf der „Wiener Kaiserwiesn“, eines der vielen, meist recht bemühten Oktoberfest-Imitate, hat die Wiener Polizei jetzt ihren neuen Jahreskalender vorgestellt. Während das Publikum randvolle Masskrüge serviert bekam, stürmten bei der Präsentation vermummte Polizisten mit Helmen, Gewehren und Nachtsichtgeräten das Bierzelt, man bekam sogar ein wenig Angst, dass, sagen wir, plötzlich Jeff Bezos, der US-Präsident oder ein Open-AI-Wahnsinniger eintreten würde, um mindestens die Kaiserwiesn auszulöschen. Aber dann winkte vom Hintersitz eines ins Zelt einfahrenden Polizeimotorrads freundlich eine Marmorstatue.

Einzug der winkenden Marmorstatuen im Wiener Kaiserwiesn-Zelt.
Einzug der winkenden Marmorstatuen im Wiener Kaiserwiesn-Zelt.
Foto: LPD Wien

Das beruhigte ein bisschen, denn lebende Statuen kennt man aus der Fußgängerzone und die tun eigentlich nichts. Auf der Zeltbühne malte Bodypainterin Birgit Mörtl, „an internationally recognised and award-winning artist“, wie es auf ihrer Homepage heißt, Polizisten an.

Ist das noch ein Mensch oder schon ein Kunstwerk? Die Vorstellung des neuen Polizeijahreskalenders im Bierzelt.
Ist das noch ein Mensch oder schon ein Kunstwerk? Die Vorstellung des neuen Polizeijahreskalenders im Bierzelt.
Foto: LPD Wien

Und zwar so, dass man am Ende gar nicht mehr wusste, ob es sich bei denen noch um Statuen oder schon um Wandgemälde oder Blumengestecke handelte. Weil, genau das ist das Thema des „Polizeikalenders 2027“, die österreichischen Ordnungshüter ihre tägliche Arbeit – den Schutz der Bürgerinnen und Bürger – zugleich sichtbar wie unsichtbar verrichten. Deshalb sind auf den zwölf Kalenderblättern Fotos zu sehen, auf denen die von der international anerkannten und preisgekrönten Künstlerin Frau Mörtl bemalten Beamtinnen und Beamten immer mit dem Hintergrund verschwimmen, also etwa mit dem Wiener Beethoven-Denkmal.

Kleiner Tipp: Die Putti sind echt.
Kleiner Tipp: Die Putti sind echt.
Foto: LPD Wien

Die Polizisten erkennt man da fast gar nicht mehr. Nahtlos reihen sie sich zum Beispiel auch ins Ensemble des Pallas-Athene-Brunnens vor dem Wiener Parlament ein.

Ein sanft marmorierter Polizist wendet gemeinsam mit Athene dem österreichischen Parlament den Rücken zu.
Ein sanft marmorierter Polizist wendet gemeinsam mit Athene dem österreichischen Parlament den Rücken zu.
Foto: LPD Wien

Insgesamt eine sehr gelungene Aktion. Der Polizeikalender soll 15 Euro kosten und, wie Chefinspektorin Michaela Rossmann auf Anfrage erklärt, „einem individuellen, karitativen Zweck zugute kommen“.  Als Beispiel nennt sie „in Not geratene Polizistinnen und Polizisten sowie deren Angehörige“ oder auch das Kuratorium Polizeimusik Wien. Dagegen kann man wirklich nichts haben.

Wobei einem, das muss am Ende noch gesagt werden, nackte Jungbauern, hübsche Priester und männliche Meerjungfrauen zur häuslichen Begleitung des neuen Jahres womöglich dann doch lieber sind. Weil man ja schon jetzt immer ein bisschen Angst hat, wenn es in der Wohnung knarzt. Und dass einem im neuen Jahr plötzlich so ein Kaiserwiesn-Typ mit Helm, Waffe und Nachtsichtgerät aus dem Badezimmer entgegenspringt, den man zuvor einfach nicht gesehen hat, weil er wie die Kacheln hinter dem Waschbecken aussah, das will man doch wirklich nicht.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Österreich
:Der falsche Jeff Bezos und ein echter Polizeieinsatz

Eine Firma in Österreich engagiert für eine Feier einen Jeff-Bezos-Doppelgänger. Der kommt mit einer Polizei-Eskorte. Auf Kosten der Steuerzahler? Der Ärger ist groß – nur einen freut’s.

Von Martin Zips

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite