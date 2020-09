Wien:Mann soll von seiner Mutter im Keller festgehalten worden sein

Ein 45-jähriger Mann in Wien ist nach eigener Aussage von seiner Mutter seit April im Keller ihres Einfamilienhauses gefangen gehalten worden. Die Polizei ermittelt nach Angaben vom Donnerstag wegen des Anfangsverdachts einer Freiheitsentziehung. Objektive Erkenntnisse lägen aber noch nicht vor, sagte ein Polizeisprecher.

Die 77-jährige Mutter sowie weitere mögliche Zeugen würden nun vernommen. Die Mutter hatte am Mittwoch die Sanitäter wegen des bedrohlichen Gesundheitszustands ihres Sohnes alarmiert. Die Sanitäter wiederum riefen die Polizei wegen des "sanitären Übelstands".

Der Schwerkranke erzählte dann auf dem Weg in die Klinik, dass er von seiner Mutter in einem Kellerabteil eingesperrt worden sei. Er war laut Polizei anfangs in Lebensgefahr, dann habe sich sein Zustand etwas stabilisiert. Mit Ermittlungsergebnissen rechnen die Behörden am Freitag.

Fälle von häuslicher Freiheitsentziehung werden in Österreich stets besonders beachtet, denn in der Öffentlichkeit sind die Schicksale von Natascha Kampusch und der Tochter von Josef Fritzl noch sehr präsent. Kampusch wurde 1998 entführt, acht Jahre lang von ihrem Peiniger in einem Kellerverlies festgehalten, bis sie sich befreien konnte. Fritzl sperrte seine Tochter 24 Jahre lang in ein unterirdisches Versteck in seinem Haus und zeugte mit ihr insgesamt sieben Kinder, von denen drei ebenfalls im Keller lebten.

Der Fall Fritzl kam 2008 auf ähnliche Weise ans Licht wie der jetzige Fall in Wien. Fritzl brachte damals eines der Kinder, das sich in einem ernsten Zustand befand, ins Krankenhaus.