© dpa

Direkt aus dem dpa-Videokanal

WHO NIMMT CORONAVIRUSVARIANTE XBB.1.16 AUF BEOBACHTUNGSLISTE Viele haben die Gefahr einer Corona-Infektion längst ad acta gelegt. Doch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Coronavirus-Variante XBB.1.16 auf ihre Beobachtungsliste genommen. Die WHO sieht eine erhöhte Ansteckungskapazität.