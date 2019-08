Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach dem schweren Unwetter vom Sonntagabend in Südhessen hat Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) den Helfern für ihre Arbeit gedankt. "Sie haben eine großartige Arbeit geleistet, und das ist etwas, was nicht selbstverständlich ist - sondern das verdient unseren Dank, unseren Respekt und unsere Anerkennung", sagte er am Montag in Wiesbaden.