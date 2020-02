Magdeburg/Offenbach (dpa/sa) - Zugausfälle und geschlossene Waldwege: Die Auswirkungen des Sturmtiefs "Sabine" sind am Dienstag in Sachsen-Anhalt noch spürbar. Die Harzer Schmalspurbahnen ließen ihren Zugverkehr zum Brocken weiterhin eingestellt. Wanderwege im Mittelgebirge blieben wegen umgefallener Bäume gesperrt. Auch bei der Deutschen Bahn lief es am Dienstag noch nicht komplett rund. Für Reisende und Pendler galt es weiterhin, sich rechtzeitig über eventuelle Ausfälle im Zugverkehr zu informieren. Dennoch: Größere Schäden blieben aus.

Am Montag war Sturmtief "Sabine" mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 170 Kilometern pro Stunde über das Land hinweggezogen. Auch am Dienstag und Mittwoch sei ortsweise mit Orkanböen von bis zu 140 Stundenkilometern zu rechnen - etwa auf dem Brocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen online mit. Weithin gehe es aber weitaus weniger heftig zu - mit Böen von 55 bis 85 Stundenkilometern.

Allerdings drohten laut DWD bereits die nächsten Wetterkapriolen. Am Mittwochvormittag könne es oberhalb von 600 Metern heftig schneien. Im Tiefland sei mit Schneematsch und Glätte auf den Straßen zu rechnen.

Die Verwaltung des Nationalparks Harz warnte indes weiter Wanderer und Touristen in die Wälder zu gehen. "Aktuell ist im ganzen Nationalparkgebiet mit zugefallenen Wegen und gefährlichen Geländesituationen zu rechnen", teilten die Verantwortlichen am Dienstag auf ihrer Internetseite mit. Mehrere Wege seien von umgefallenen Bäumen gesperrt. "Es besteht weiterhin eine akute Gefahr für Leib und Leben, da weiterhin Äste herunterfallen oder bereits geschädigte Bäume entwurzelt werden können", hieß es. Die genauen Schäden könnten noch nicht beziffert werden. Laut Polizei war es auf den Straßen im Harz am Dienstag verhältnismäßig ruhig.

Auch die vorübergehend wegen des Sturms unterbrochene Stromversorgung, die insgesamt 6500 Kunden in mehreren Bundesländern - unter anderem auch Sachsen-Anhalt - traf, konnte weitgehend am Montag behoben werden, wie eine Sprecherin der Firma Mitnetz Strom am Dienstag sagte. Allerdings gebe es noch einige Reparaturarbeiten, die sich bis in die kommenden Tagen ziehen könnten. Dadurch könne es bei einigen Kunden zu kurzen Unterbrechungen kommen. "Wir sind aber glimpflich davon gekommen", so die Sprecherin.

Auch im Zugverkehr lief am Dienstag noch nicht alles rund. "Infolge des Sturmtiefs Sabine kommt es noch zu einzelnen Zugverspätungen und Zugausfällen", teilte die Deutsche Bahn am Dienstagvormittag mit. In Sachsen-Anhalt sei der Bahnverkehr jedoch weitgehend stabil.

Der Bergzoo Halle hatte aufgrund des Sturmtiefs zeitweise seine Lichterwelten-Schau geschlossen. Bis auf kleinere Schäden hätten die Installationen die Böen gut überstanden, sagte ein Zoosprecher am Dienstag. Am Dienstag öffnete der Zoo tagsüber regulär, die Lichterwelten sollen ab Mittwochabend wieder leuchten.