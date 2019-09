Leipzig/Stendal (dpa/sa) - Der erste Herbststurm des Jahres fegt bis zum Montag über Sachsen-Anhalt hinweg - und birgt Unwetterpotenzial. Das Sturmfeld des von der Nordsee Richtung Baltikum ziehenden Tiefs Mortimer erfasse auch Sachsen-Anhalt, sagte DWD-Meteorologe Thomas Hain am Sonntag in Leipzig. In der Altmark könnten im Laufe des Montagvormittags orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern je Stunde erreicht werden. Das sei auch in den anderen Landesteilen nicht ganz ausgeschlossen. Es ziehen laut Hain auch einzelne Gewitter durch.

Hain wies darauf hin, dass beim ersten Herbststurm, der durchaus "normal" ausfalle, Äste herabfallen oder Bäume umstürzen können. Der Wind habe mit dem Laub, das noch an den Bäumen hänge, eine große Angriffsfläche.

Besonders stürmisch wird es auf dem 1141 Meter hohen Brocken. Dort seien Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern je Stunde möglich, sagte Hain. Besucher sollten auf jeden Fall von Wanderungen absehen. Ein gefahrloses Vorankommen sei nicht möglich. MDR Sachsen-Anhalt berichtete schon am Sonntag von überraschten Brockentouristen, die Schwierigkeiten hatten, sich auf den Beinen zu halten. Es waren sogar Menschen mit Fahrrädern und Kinderwagen dort.