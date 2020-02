Wernigerode (dpa) - Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) haben weiter mit den Folgen des abklingenden Sturmtiefs "Sabine" zu kämpfen. An der wichtigen Strecke zum Brockengipfel seien mehrere umsturzgefährdete Bäume in der Nähe von Gleisen entdeckt worden, sagte ein HSB-Sprecher am Mittwoch. Diese müssten beseitigt werden, ehe die Brockenbahn ihren Betrieb wieder aufnehmen könne. Angesichts weiterhin starker Winde bleibe unklar, wann das der Fall sein könnte.

Zudem stürzten auf der Strecke zwischen Wernigerode und dem thüringischen Nordhausen in der Nacht weitere Bäume auf die Gleise. Das sorgte für neue Einschränkungen, nachdem die Räumtrupps am Dienstag schon alle Gleise bis auf den Brocken-Abschnitt freigeräumt hatten. Durch das Selketal und im Südharz fuhren die Züge laut HSB nach Fahrplan.

Die Schmalspurbahnen betreiben nach eigenen Angaben ein Streckennetz von rund 140 Kilometern. Sie hatten am Sonntag wegen des aufziehenden Sturms den Betrieb sicherheitshalber heruntergefahren und schließlich ganz eingestellt. Auf dem Brocken hatte "Sabine" für extreme Orkanböen mit Spitzenwerten von 171 Kilometern pro Stunde gesorgt. An den HSB-Strecken sorgte das Tief jedoch für deutlich weniger Schäden und umgestürzte Bäume als "Friederike" vor gut zwei Jahren.