Offenbach (dpa/lhe) - Wolken verdecken im Laufe des Dienstags in Hessen die letzten Sonnenstrahlen. Nach einem teils heiteren Tagesbeginn ziehen später von Westen her Wolken ins Land herein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Morgen berichtete. Die Wolken bringen demnach auch Schauer und einzelne Gewitter mit. Die Temperaturen gehen leicht zurück auf maximal 20 bis 23 Grad.

Auch in den kommenden Tagen müssen sich die Hessen auf viele Wolken und Regen einstellen - nur am Mittwoch bleibt es meist trocken. Am Donnerstag und Freitag kann es hingegen immer wieder Schauer geben. Die Temperaturen gehen weiter zurück auf unter 20 Grad.