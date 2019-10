Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter in Hessen bleibt zum Wochenstart wechselhaft. Für Montag erwarten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach Wolken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 12 bis 14 Grad, im Bergland werden maximal 11 Grad erreicht. In der Nacht zum Dienstag fallen die Temperaturen dann auf 4 bis 8 Grad und es zieht von Westen her Regen auf.

Der Dienstag beginnt laut DWD-Prognose bedeckt mit einzelnen Regenschauern. Bei Temperaturen von maximal 15 Grad wird es dann auch windiger, im Bergland sind teils starke Böen möglich. In der Nacht lässt der Regen von Nordwesten her nach und die Wolken lockern sich etwas auf.

Für Mittwoch erwarten die DWD-Meteorologen schauerartigen Regen und kurze Gewitter. Es werden Temperaturen von bis zu 11 Grad im Bergland und 16 Grad im Flachland erreicht. Dazu weht von Südwesten her Wind, der im Bergland zu Böen werden kann.