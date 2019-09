Hannover/Bremen (dpa) - Die Strecken der Bahngesellschaft Metronom in Norddeutschland sind wieder befahrbar. Es könne aber bis zum Betriebsschluss noch zu Verzögerungen kommen, teilte das Unternehmen am späten Abend mit. Es werde erwartet, dass der Berufsverkehr am Mittwoch wieder nach Plan anlaufe. Stürmischer Wind hatte für starke Störungen im Bahnverkehr in Norddeutschland gesorgt.