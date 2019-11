Erfurt/Brotterode (dpa/th) - In den Höhenlagen des Thüringer Waldes haben sich die ersten Vorboten des Winters gezeigt. In der Nacht zum Samstag gingen dort statt Regens Schneeflocken nieder. "Der Große Inselsberg ist ganz leicht angezuckert", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Von einer geschlossenen Schneedecke könne jedoch keine Rede sein. "Messbar ist das noch nicht." Der 916 Meter hohe Berg war am Samstag in dichten Nebel getaucht. Aussichten auf einen ernsthaften Wintereinbruch in Thüringen gibt es laut DWD vorerst nicht, allerdings sollen die nächsten Nächte leicht frostig werden.