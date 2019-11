Stuttgart (dpa/lsw) - Viele Wolken und einstellige Temperaturen - bis Freitag bleibt es im Südwesten herbstlich-grau. Etwas mehr Sonne und steigende Temperaturen soll es am Wochenende geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagmorgen mitteilte. Auch mit auflösendem Nebel bleibe es am Donnerstag stark bewölkt, sagte eine DWD-Meteorologin. Am Freitag halte sich der Nebel teilweise auch etwas länger. Gerade am südlichen Oberrhein und südlich der Alb könnte es demnach den ganzen Tag über trüb bleiben.

Donnerstag wie Freitag zeige sich die Sonne am ehesten im Bergland. Die Temperaturen liegen zwischen drei und acht Grad. Dafür soll es weitgehend trocken bleiben: Einzelne Tropfen seien am Donnerstag möglich, am Freitag könnte es nur morgens regnen. Nachts muss mit Frost gerechnet werden.

Regenfrei und etwas milder soll es den Prognosen zufolge am Wochenende werden: In der Nacht bildet sich zwar weiterhin einiger Nebel - wo der sich lichtet, klettern die Temperaturen tagsüber aber wieder in den zweistelligen Bereich. An der Ostalb werden am Samstag bis zu zwölf Grad erwartet.