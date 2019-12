Stuttgart (dpa/lsw) - Bei Sonnenschein und milden Temperaturen starten die Menschen im Südwesten in die Woche. Tagsüber soll es trocken bleiben, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag mitteilte. Dazu erwarten die Meteorologen für Montag Temperaturen zwischen zehn und 15 Grad im Land, mit rund acht Grad könnte es an der Donau noch am kühlsten bleiben.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es überwiegend trocken, tagsüber dann nach DWD-Prognosen wieder völlig regenfrei. Die Temperaturen am Dienstag dürften ebenfalls mild werden, mit steigenden Höhenmetern sogar zunehmen, erklärte der Meteorologe. Demnach werden neun bis zwölf Grad in tieferen Lagen erwartet, ab etwa 500 oder 600 Metern dann 13 bis 16 Grad. Gedämpft durch Wolkenfelder zeige sich am Dienstag ebenfalls die Sonne. Am Mittwoch nehmen den Prognosen zufolge im Westen und Norden des Landes die Wolken zu, dort könnte dann auch wieder leichter Regen fallen.