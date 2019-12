Stuttgart (dpa/lsw) - Das Wochenende in Baden-Württemberg wird windig und feucht. Am Freitag ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunächst mit Temperaturen von 7 bis 13 Grad zu rechnen. Ab mittags regnet es im Westen des Landes, im Osten auch abends. Am Bodensee und im Bergland können starke Böen aufkommen. Am Samstag wird es dann zunächst locker, am Nachmittag stärker bewölkt, auch mit leichten Schauern ist zu rechnen. Die Höchstwerte betragen 6 bis 12 Grad. Der Sonntag bringt ebenfalls Wolken und Regen. Mäßiger Südwestwind sowie starke bis stürmische Böen im Bergland werden erwartet.