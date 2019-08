Stuttgart (dpa/lsw) - Zum Wochenende sollen die Temperaturen in Baden-Württemberg unter die 30-Grad-Marke fallen. Am Freitag werde es noch einmal heiß mit bis zu 33 Grad am Rhein und 28 Grad im Bergland, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen. Zum Abend nähere sich eine Kaltfront, die in der Nacht wohl viel Regen bringen könne. Laut DWD seien regional auch Gewitter und Starkregen zu erwarten, wo genau sei noch unklar.