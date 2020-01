Stuttgart (dpa/lsw) - Für Mittwoch werden in Baden-Württemberg viele Wolken und Nebel erwartet. Im Norden und Westen solle es zudem leichten Regen geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. In den Morgenstunden besteht Glatteisgefahr. Im Südosten wird es, sobald der Nebel sich verzieht, freundlich. Die Höchstwerte liegen zwischen drei und zehn Grad. In der Nacht zu Donnerstag bleibt es laut DWD im Norden bedeckt. Im Süden dagegen soll es nachts auflockern, bei örtlichem Nebel.