Potsdam/Berlin (dpa/bb) - In Berlin und Brandenburg bleiben die Temperaturen in den nächsten Tagen bei maximal 23 Grad. Für den Donnerstag kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) ab den Nachmittagsstunden Schauer an. Im Nordwesten des Landes seien außerdem Windböen wahrscheinlich. Die Höchstwerte liegen demnach voraussichtlich bei 19 bis 23 Grad. Am Freitag sinken die Temperaturen dann auf 18 bis 22 Grad ab, es soll aber heiter und trocken bleiben.