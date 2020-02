Schwerin/Rostock (dpa/mv) - Die Auswirkungen des Sturmtiefs "Sabine" werden auch am Montag für die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern spürbar sein. Pendler müssen sich am Morgen auf Einschränkungen einstellen. Bis mindestens 10.00 Uhr wird der Fernverkehr der Bahn im ganzen Land eingestellt bleiben. Und im Nahverkehr werden die Strecken R4 Stettin-Neubrandenburg-Lübeck, R11 Wismar-Rostock-Tessin und R12 Rostock-Graal Müritz laut Bahn bis etwa 10.00 Uhr "wegen des Verdachts auf Unwetterschäden durch umgestürzte Bäume" nicht bedient.

Der Deutsche Wetterdienst warnte in der Nacht etwa für die Landeshauptstadt Schwerin davor, dass es bis Montagmorgen um 7.00 Uhr Orkanböen geben könnte. Die Menschen sollten beispielsweise auf herabstürzende Äste oder Dachziegel achten.

Am Sonntag hatten die Feuerwehren im Nordosten jede Menge zu tun. Allein in den ersten Stunden des Sturms rückten die Feuerwehren zu einer dreistelligen Anzahl von Einsätzen aus. In Freileitungen gestürzte Äste sorgten in verschiedenen Regionen für Stromausfälle.

Im Landkreis Rostock deckte "Sabine" mehrere Dächer teilweise ab. Der Sturm bescherte einigen Feuerwehren und Firmen auch ungewöhnliche Einsätze. Wie eine Polizeisprecherin erklärte, versperrten mehrere Dixi-Klos in Rostock und in Rehna bei Schwerin die Straßen. Die Toiletten waren trotz der Warnungen vor "Sabine" nicht schwer genug oder zu wenig verankert und wurden weggeweht. "Da bekommt die Bezeichnung "Toi,toi,toi", die man auf solchen Mobilklos sieht, gleich eine ganz andere Bedeutung", sagte die Polizeisprecherin.