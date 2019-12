Offenbach/Saarbrücken (dpa/lrs) - Das Saarland ist 2019 das niederschlagsreichste Bundesland gewesen. Es seien dort fast 980 Liter pro Quadratmetern niedergegangen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Sitz in Offenbach am Montag mit. Der Soll-Wert für das Saarland liege eigentlich bei 945 Litern pro Quadratmetern. Bei dem Vergleichswert handelt es sich um den vieljährigen Mittelwert der international gültigen Vergleichsperiode von 1961 bis 1990.

Auch beim Sonnenschein wurde der Referenzwert überschritten. Der DWD registrierte 1835 Sonnenstunden - bei einem Soll-Wert von 1571 Stunden. Vor allem der Februar sei sehr sonnig gewesen. "Das Saarland stellte im Februar mit 152 Stunden einen neuen Sonnenscheinrekord auf."

Besonders warm war es in dem Monat in Saarbrücken-Burbach. Dort wurden am 27. Februar 21,7 Grad gemessen. Den saarländischen Temperaturrekord knackte allerdings im Sommer Neunkirchen-Wellesweiler. Der Spitzenwert lag dort am 25. Juli bei 40,2 Grad.