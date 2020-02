Mainz (dpa/lrs) - Wegen des Orkantiefs Sabine kann es am Montag zu Unterrichtsausfällen in Rheinland-Pfalz und Saarland kommen. Die Entscheidung, ob der Schulweg für die Kinder zumutbar sei, könne von den Eltern und Schulen selbst getroffen werden, teilten die Kultusministerien der beiden Bundesländer mit. Die Sicherheit gehe vor.

"Im Fall des Fernbleibens muss die Schule informiert werden", hieß es in der Mitteilung vom Samstag. Den Eltern stehe es frei, ob sie aufgrund des Wetters ihr Kind in die Schule schicken möchten. Auch volljährige Schüler könnten selbst entscheiden. Wenn es nötig und möglich sei, werde eine Notbetreuung in den Schulen gestellt.

Ob und in welchem Rahmen der Unterricht ausfällt, entscheiden die Schulen vor Ort. Die Schulleitung informiert gegebenenfalls über verabredete Kommunikationswege, wie die Ministerien weiter mitteilten.

Das Orkantief soll nach bisherigen Prognosen voraussichtlich in der Nacht zum Montag seinen Höhepunkt in Rheinland-Pfalz und Saarland erreichen, auch im Tagesverlauf am Montag soll es stürmisch bleiben.