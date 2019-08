Rostock (dpa/mv) - Aufgrund der schweren Gewitter haben die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern zahlreiche Einsätze gehabt. Allein in Rostock rund 150 und damit mehr als zunächst registriert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Darunter waren einige überschwemmte Straßen, vollgelaufene Keller und abgebrochene Äste.