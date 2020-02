Hamburg (dpa/mv) - Das Sturmtief "Sabine" hat für weitere Zugausfälle im Nordosten gesorgt. Die Strecken Rostock-Hamburg und Wismar-Ludwigslust sollten von 21.00 Uhr an eingestellt werden, wie die Deutsche Bahn am Sonntagabend auf ihrer Internetseite mitteilte. Zudem fielen am Abend alle Züge zwischen Güstrow und Pasewalk aus. Die Bahn hatte sich zuvor dazu entschieden, bundesweit den kompletten Fernverkehr von 18.00 Uhr an nach und nach einzustellen.