Schwerin/Rostock (dpa/mv) - Sturmtief "Sabine" hat am Sonntag in Mecklenburg-Vorpommern zahlreiche Bäume umgerissen und den Zugverkehr durcheinandergewirbelt. In Westmecklenburg, der ersten betroffenen Region des Landes, mussten am Nachmittag mehrere Straßen kurzzeitig gesperrt werden. Auch Stromleitungen erwischte es. Allein in den ersten Stunden des Sturms rückten die Feuerwehren zu mehr als 80 Einsätzen aus, wie Sprecher der Integrierten Leitstelle Westmecklenburg und des Landkreises Rostock sagten.

Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, dem bundesweit nach Fläche größten Landkreis, habe es zwischen 15.00 und 19.30 Uhr 52 Einsätze der Feuerwehr gegeben, sagte eine Sprecherin des Landkreises.

In Röbel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) stürzte ein Baum auf ein Mehrfamilienhaus und beschädigte es. Das Haus sei aber weiter bewohnbar, sagte ein Polizeisprecher. Bei Mellenthin auf Usedom blockierte ein umgestürzter Baum eine Straße.

Den Höhepunkt von "Sabine" erwartete der Deutsche Wetterdienst für die Nacht zu Montag mit Sturmböen bis Stärke 12. Die Bahn entschloss sich, den Fernverkehr bundesweit einzustellen - nach und nach sollten am Sonntagabend alle Züge ihre Fahrt an größeren Bahnhöfen beenden.

Am Montag sollte der Fernverkehr "frühestens ab zehn Uhr wieder den Betrieb aufnehmen können", teilte die Bahn mit. Und die Strecken R4 Stettin-Neubrandenburg-Lübeck, R11 Wismar-Rostock-Tessin und R12 Rostock-Graal Müritz werden demnach von Betriebsbeginn bis etwa 10.00 Uhr "wegen des Verdachts auf Unwetterschäden durch umgestürzte Bäume" nicht bedient.

Am Sonntagnachmittag musste bereits die Strecke Hamburg-Schwerin-Rostock bei Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) kurzzeitig gesperrt werden. Die Strecken Rostock-Hamburg und Wismar-Ludwigslust sollten von 21.00 Uhr an eingestellt werden. Zudem fielen am Abend alle Züge zwischen Güstrow und Pasewalk aus.

In Freileitungen gestürzte Äste sorgten für Stromausfälle in Westmecklenburg. Betroffen war vor allem das Umland von Brüel und Sternberg im Landkreis Ludwigslust-Parchim, wie eine Sprecherin des Energieversorgers Wemag in Schwerin sagte. In der Spitze seien 2500 Kunden ohne Strom gewesen.

Am Abend traf es laut Wemag die Ortschaften Bolz, Lenzen, Mustin, Ruchow und Zülow im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Im Landkreis Rostock wurden Stromausfälle aus den Ortschaften Dummerstorf, Prüzen, Tieplitz, Groß Upahl sowie Groß Wüstenfelde bei Teterow gemeldet. Insgesamt waren den Angaben zufolge mehr als 700 Kunden betroffen. Auslöser waren meist abgebrochene Äste, die in Freileitungen gefallen waren. Bei Groß Lüsewitz (Landkreis Rostock) riss eine Stromleitung im Sturm und setzte einen Baum auf einem Acker in Brand.

Im Landkreis Rostock deckte "Sabine" mehrere Dächer teilweise ab. Betroffen waren Gebäude in Güstrow und Lalendorf bei Teterow, wie ein Kreissprecher mitteilte. Auf einer Baustelle in Graal-Müritz drohte ein mit einem Gerüst verbundener Hubwagen umzustürzen. Feuerwehr und Betreiberfirma sei es gelungen, den Hubwagen zu sichern.

Der kreiseigene Nahverkehrsbetrieb Rebus stellte wegen des Sturms den Verkehr auf der Linie 250 Güstrow-Krakow am See-Linstow ein. Die Fährreederei Scandlines strich ihre Fahrten über die Ostsee zwischen Rostock und Gedser. Laut NDR stellte auch die Reederei Hiddensee ihren Fährverkehr zwischen Schaprode und Vitte ein.

Der Deutsche Wetterdienst hat für Mecklenburg-Vorpommern eine Unwetterwarnung bis Montagfrüh 8.00 Uhr herausgegeben. Bäume könnten vom Sturm entwurzelt und Dächer beschädigt werden, hieß es. Fenster und Türen sollten geschlossen gehalten und Gegenstände im Freien gesichert werden. "Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien", empfahlen die Meteorologen.

Der kräftige Sturm bescherte einigen Feuerwehren und Firmen auch ungewöhnliche Einsätze beschert. Wie eine Polizeisprecherin erklärte, versperrten mehrere Dixi-Klos in Rostock und in Rehna bei Schwerin die Straßen. Die Toiletten waren trotz der Warnungen vor "Sabine" nicht schwer genug oder zu wenig verankert und wurden weggeweht. "Da bekommt die Bezeichnung "Toi,toi,toi", die man auf solchen Mobilklos sieht, gleich eine ganz andere Bedeutung", sagte die Polizeisprecherin.