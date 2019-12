Hamburg (dpa/lno) - Mit dem Wochenende wird das Wetter in Norddeutschland winterlicher. Es weht kaum Wind, so dass die Temperaturen abkühlen können, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Freitag werden Höchstwerten von 4 Grad erreicht, in der Nacht zum Samstag gibt es Frost.

Im Harz und in der Heide können Tiefstwerte von minus 5 Grad erreicht werden. Auch in Hamburg wird es mit minus 3 bis 4 Grad in der Nacht kühler. Am Samstag werden tagsüber Höchsttemperaturen von maximal 1 bis 2 Grad erwartet. Danach sorgt mildere Luft aus Süd-West dafür, dass die Temperaturen am Montag wieder auf bis zu 8 Grad steigen können.