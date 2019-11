Hannover/Bremen (dpa/lni) - Das Novemberwetter macht seinem Namen im Nordwesten alle Ehre. In den kommenden Tagen werde es viele Wolken und vor allem feuchte Luft geben, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch. Zwar werde der Donnerstag halbwegs trocken starten, am Nachmittag werde aber ein Regengebiet vom Emsland herüberziehen und sich bis zur Elbe ausbreiten. "Die Höchsttemperaturen erreichen acht bis zehn Grad", sagte der Meteorologe.

Der Regen wird seinen Worten zufolge in der Nacht zum Freitag abziehen und so für einen trockenen Start in den Tag sorgen. Ab und zu könne sich dann auch die Sonne zeigen. Die Temperaturen bleiben laut DWD aber unverändert. Beim Blick auf das Wochenende rechnet der Wetterexperte mit kühleren Höchsttemperaturen von nur noch sechs bis acht Grad. Nachts kann es demnach verbreitet zu Bodenfrost kommen.