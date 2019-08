Mainz (dpa/lrs) - Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland sollten in dieser Woche den Regenschirm griffbereit halten: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet zwar mit Temperaturen bis zu 34 Grad, aber auch vereinzelt mit Schauern und Gewittern. "Dort, wo die auftreten, wird es runterkommen", sagte ein DWD-Meteorologe am Montagmorgen. Es sei schwierig, die Gewitter lokal einzugrenzen. Ansonsten gebe es viel Sonne.