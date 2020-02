Offenbach (dpa) - Orkantief "Sabine" hat es auf dem Brocken im Harz in Böen auf Geschwindigkeiten von bis zu 171 Kilometer je Stunde gebracht. Der Wert wurde am Montagmorgen um 4.00 Uhr auf dem höchsten Gipfel von Sachsen-Anhalt gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Bei Stürmen wie "Sabine" werden meist auf den Bergen die Spitzengeschwindigkeiten gemessen. Spitzenreiter war der Feldberg im Schwarzwald. Dort wurden um 7.00 Uhr am Montagmorgen 177 Stundenkilometer registriert worden.

Das Orkantief soll noch stundenlang weiter stürmen: Die stärksten Böen und teils auch Starkregen erwarten die Meteorologen jetzt aber für den Süden Deutschlands.