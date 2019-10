Berlin (dpa/bb) - Bevor es kühler wird, zeigt sich das Wetter in Berlin und Brandenburg noch einmal von seiner herbstlich schönen Seite. Am Freitag sowie am Samstag seien Höchstwerte von 18 Grad im Norden und 21 Grad im Süden Brandenburgs möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Es bleibt trotz leichter Bewölkung niederschlagsfrei und überwiegend sonnig.

Ein Umschwung zeichnet sich laut DWD in der Nacht zum Sonntag ab. Die Wolkendecke wird dichter, dann ist auch leichter Regen möglich. Die Temperaturen liegen dann zwischen 13 und 16, am Montag nur noch um die 12 Grad.

In der kommenden Woche erreichen die Tageshöchstwerte nur noch 10 bis 11 Grad. In den Nächten sinken sie in den niedrigen einstelligen Bereich, gebietsweise sind Minusgrade möglich.