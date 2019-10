Offenbach (dpa/lrs) - Mit milden Temperaturen geht der Herbst in Rheinland-Pfalz und im Saarland im Laufe der Woche in eine Regenpause. Am Dienstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach zwar teils noch mit vielen Wolken. Dennoch soll es weitgehend trocken bleiben. Je nach Sonne könnten Höchstwerte zwischen 13 und 18 Grad erreicht werden.

Am Mittwoch ist laut DWD nicht mit Niederschlag zu rechnen. Durchwachsen wird es wohl dennoch: Nach Nebel am Morgen werde es heiter bis wolkig, teils bleibe es aber den ganzen Tag trüb. Die Temperaturen erreichten dennoch zwischen 16 und 20 Grad. Ähnlich sind die Aussichten für Donnerstag - auch dann soll es wieder bis zu 20 Grad werden.