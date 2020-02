Potsdam/Berlin (dpa/bb) - Gestrichene Flüge und Fernzüge, Verspätungen im Nahverkehr, Zoo und Tierpark geschlossen: In Berlin und Brandenburg sorgt Orkantief "Sabine" seit Sonntag für einige Einschränkungen. Wegen der Auswirkungen des Sturmtiefs kündigte die Deutsche Bahn am Sonntag an, den Bahnbetrieb am Abend nach und nach bundesweit komplett einzustellen.

Im Regionalverkehr wurden für Montagmorgen die ersten Züge auf den Strecken RE 6 Wittenberge - Berlin-Gesundbrunnen, RB 55 Kremmen-Hennigsdorf und RB 23 Potsdam - Michendorf wegen der erwarteten Sturmschäden gestrichen.

Auch auf den Berliner Flughäfen muss für Montag mit Einschränkungen gerechnet werden. Es wurden für Tegel und Schönefeld zahlreiche Flugstreichungen angekündigt. Fluggäste wurden gebeten, sich in regelmäßigen Abständen bei ihren Airlines zu informieren.

Die Berliner Verkehrsbetriebe baten ihre Fahrgäste, am Montagmorgen wegen des Sturmes mehr Zeit einzuplanen. Es könne zu Störungen bei U-Bahn, Tram und Bus kommen.

Für Schüler steht der erste Schultag nach den Winterferien an. Eltern könnten ihre Kinder aber zu Hause lassen oder später zur Schule schicken, wenn sie durch den Sturm eine Gefahr für ihren Nachwuchs sehen. Das sagte ein Sprecher der Bildungsverwaltung am Sonntag. Sie müssten aber die Schule informieren. Damit habe Berlin die gleiche Regelung wie etwa Brandenburg, Hamburg und Schleswig-Holstein.

Zoo und Tierpark kündigten an, aus Rücksicht auf die Tiere am Montag nicht zu öffnen.

Am Sonntagabend hielten sich die Sturmschäden in Berlin laut Feuerwehr in Grenzen. In der Sophienstraße in Mitte kippte ein Baugerüst um und stürzte auf die Straße. Verletzte gab es nicht. Ein Feuerwehrsprecher sagte, Anwohner hätten von einer starken Windböe berichtet. Das Gerüst beschädigte laut Feuerwehr auch ein gegenüber liegendes Gebäude leicht. Ansonsten gab es nach Angaben das Lagedienstes lediglich einige wenige umgestürzte Bäume.

Der Deutsche Wetterdienst warnte für Sonntag- bis Dienstagabend vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 85 Stundenkilometern. An manchen Stellen könne es aber auch teils schwere Sturmböen mit bis zu 100 Stundenkilometern geben. Die Feuerwehr rechnete mit dem Höhepunkt in der Nacht zum Montag zwischen etwa 2.00 Uhr und 4.00 Uhr.