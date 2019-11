Potsdam/Berlin (dpa/bb) - In Berlin und Brandenburg wird es nass und nebelig. Zunächst gäbe es mancherorts nur etwas Sprühregen, kündigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch an. Jedoch rechnen die Meteorologen ab Donnerstagnachmittag dann mit stärkerem Regen und Nebel. Die Temperaturen liegen bei 7 bis 9 Grad.

Für den Freitag wird demnach zwar kein Regen mehr erwartet, jedoch bleibt es stark bewölkt. Nur in Südbrandenburg und im Berliner Raum sei mit Auflockerung zu rechnen, meinten die Meteorologen. Die Maximalwerte steigen auf milde 8 bis 11 Grad. Auch der Samstag bleibt bei voraussichtlich 9 Grad regenfrei und trocken.