Potsdam/Berlin (dpa/bb) - Berliner und Brandenburger können sich in den kommenden Tagen auf einen Mix aus Sonne und Wolken einstellen. Am Mittwoch soll es einen Wechsel aus Quellwolken und Sonnenschein geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Mit Niederschlag sei nicht zu rechnen. Die Höchstwerte liegen demnach bei 22 bis 25 Grad. Auch der Donnerstag soll den Prognosen zufolge sonnig und trocken werden. Lediglich im Norden Brandenburgs können ab den Nachmittagsstunden zeitweise Wolken am Himmel zu sehen sein. Die Temperaturen steigen dann voraussichtlich auf 25 bis 28 Grad an.