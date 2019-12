Berlin/Potsdam (dpa/bb) - In der Silvesternacht kann es in Berlin und Brandenburg gebietsweise glatt werden. Grund dafür seien überfrierende Nässe und Reif, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mit. Für den Silvestertag erwarteten die Meteorologen Höchstwerte um die acht Grad. Am Nachmittag und Abend gebe es nur vereinzelt dünne Schleierwolken. Die Nacht sollte gering bewölkt und klar werden. Die Temperaturen liegen zwischen minus ein und plus ein Grad. Das neue Jahr startet überwiegend heiter und trocken mit Temperaturen zwischen vier und sechs Grad.