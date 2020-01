Berlin (dpa/bb) - Der erste Schultag nach den Weihnachtsferien startet in Berlin und Brandenburg trüb. Viele Wolken und Regen vor allem zwischen Prignitz und Uckermark sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag voraus. Erst am Abend sollte es Auflockerungen geben. Die Temperaturen liegen demnach bei 5 bis 7 Grad. In der Nacht sollen sie auf -2 bis +1 Grad sinken. Gebietsweise warnten die Experten vor Glätte.

Am Dienstag zeigt sich laut DWD dann in Berlin, im Osten Brandenburgs und in der Niederlausitz zunächst die Sonne. Im weiteren Tagesverlauf sollten Wolken aufziehen. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 4 und 6 Grad. Am Mittwoch sollen 9 Grad erreicht werden. Der Himmel ist dabei überwiegend bedeckt, ab und zu fällt Regen.