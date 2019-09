Potsdam (dpa/bb) - In den kommenden Tagen müssen sich die Brandenburger und Berliner auf Herbstwetter einstellen. Am Mittwoch sei es zwar noch sehr sonnig mit einigen Wolkenfeldern am späten Nachmittag, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes in Potsdam. Vor allem in der Nacht zu Donnerstag rechnet sie aber mit Regen - allerdings nicht vergleichbar mit dem Dauerregen vom Montag: "Wenn irgendwo ein Liter runterkommt, ist das schon viel." Auch in den Tagen darauf soll es bewölkt bleiben.

Die Temperaturen liegen mit bis zu 24 Grad über dem Schnitt der langjährigen Normalwerte von um die 20 Grad, sagte die Meteorologin. Am Sonntag soll es demnach nochmals "sehr schön" werden, mit viel Sonnenschein und Spitzentemperaturen bis zu 24 Grad.

Die Meteorologin ging davon aus, dass die Waldbrandgefahr in Brandenburg in den kommenden Tagen wieder leicht ansteige. Derzeit herrscht nach Informationen des Umweltministeriums Brandenburg weitgehend die geringste Gefahrenstufe.