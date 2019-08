Kaerjeng (dpa/lrs) - Zwei Wochen nach dem Tornado im Südwesten Luxemburgs finden die betroffenen Gemeinden allmählich zurück zur Normalität. "Wir sind wieder in den Normalmodus übergegangen. Die Notsituation ist vorbei", sagte der Bürgermeister von Kaerjeng, Michel Wolter, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die Reparaturarbeiten dauerten aber noch an. "Ich gehe davon aus, dass wir das in drei bis sechs Monaten hinter uns gelassen haben." Bis auf einige wenige Ausnahmen, bei denen Häuser komplett saniert werden müssten: "Das kann bis zu einem Jahr dauern."