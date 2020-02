Penkow/Güstrow (dpa/mv) - Das Sturmtief "Sabine" hat in mindestens drei Orten in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte und Rostock größere Dächer zerstört oder beschädigt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr in der Region Malchow erklärte, wurde die Hälfte des Daches einer zu Wohnungen umgebauten Baracke in Penkow an der Bundesstraße 192 abgedeckt. Die Wellblechplatten hätten auf etwa 30 Metern Länge dem Druck nicht standgehalten und seien einmal hoch- und umgeklappt. Durch Regenwasser seien die Wohnungen so beschädigt worden, dass Fachleute diesen Gebäudeteil als nicht mehr nutzbar einschätzen. Der Eigentümer rechnet mit rund 100 000 Euro Schaden.

In Lalendorf bei Güstrow hob der Sturm Platten eines alten Bahngebäudes an, so dass sie auf die Oberleitung der Bahnstrecke Berlin-Rostock zu stürzen drohten, wie Kreissprecher Michael Fengler erklärte. Feuerwehrleute konnten die Platten entweder sichern oder bergen. Die Deutschen Bahn AG leitete die Züge sicherheitshalber über Plaaz um. In Güstrow riss der Sturm mehrere Dachsteine von einem Mehrfamilienhaus ab.