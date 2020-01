Wetter - Offenbach am Main

Schwerin (dpa/mv) - Das Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern wird überwiegend wolkig und teilweise feucht. Eine tiefhängende dunkelgraue Wolkenschicht bestimme das Wetter, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitagmorgen. Am Freitagvormittag kann es im Westen zunächst zu Frost kommen. Im Verlauf des Tages liegen die Höchsttemperaturen bei 4 bis 6 Grad.

In der Nacht zum Samstag bleibt es weiterhin dicht bewölkt. Die Tiefsttemperatur liegt bei 4 Grad. Der Wind weht schwach, an der Küste teils mäßig aus Südwest.

Es bleibt das Wochenende über stark bewölkt. Erst am Sonntagnachmittag kann die Sonne vereinzelt durch die Schleierbewölkung durchscheinen. Am Sonntag bleibt es laut DWD trocken. Die Höchstwerte liegen am Wochenende zwischen 5 und 7 Grad.