Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter in Hessen hält in den nächsten Tagen Wolken bereit. Dabei bleibt es meist niederschlagsfrei, teilte der Deutsche Wetterdienst am Sonntag mit. Bis Mitte der Woche dürften die Höchsttemperaturen tagsüber etwa 26 Grad erreichen. Für Dienstag werden vom Odenwald bis zur Rhön einzelne Schauer vorhergesagt. Auch am Mittwoch soll die Bewölkung stärker sein als zum Wochenbeginn. Zum Donnerstag hin sollen die Wolken voraussichtlich dann erst einmal wieder abnehmen.