Offenbach (dpa/lhe) - Zuerst noch Wolken und etwas Regen, dann aber viel Sonne: Die Menschen in Hessen können sich auf spätsommerliches Wochenendwetter freuen. Nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist es am Freitagvormittag meist noch stark bewölkt, mancherorts kann es regnen. Am Nachmittag lockert es dann stellenweise auf, im Rhein-Main-Gebiet wird es mit bis zu 25 Grad am wärmsten. Die Nacht wird trocken, aber teils neblig. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 12 Grad.

Der Samstag bringt dann den DWD-Meteorologen zufolge viel Sonne: Bei bis zu 26 Grad in Südhessen bleibt es landesweit trocken. Auch am Sonntag können die Menschen in Hessen noch einmal auf viele Sonnenstunden hoffen. Mit Höchsttemperaturen zwischen 24 und 27 Grad erwarten die Experten einen weiteren Spätsommertag.