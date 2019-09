Offenbach (dpa/lhe) - Nach einem verregneten Freitag wird das Wochenende in Hessen trockener. Es seien Höchsttemperaturen von 21 Grad zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Sonnige Abschnitte sind allerdings selten, stattdessen bleibe es wechselnd bis stark bewölkt. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag sei vor allem in Nordhessen gebietsweise mit Schauern zu rechnen. Dazu könnten stürmische Böen auftreten. Nachts sinken die Temperaturen auf bis zu acht Grad ab.