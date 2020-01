Offenbach (dpa/lrs) - Bei sehr milden Temperaturen wird es am Wochenende in Rheinland-Pfalz und dem Saarland nass und grau. Am vorerst wärmsten wird es bei Temperaturen von 10 bis 16 Grad am Freitag, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Freitagmorgen mitteilte. Am Samstag und Sonntag werden 11 bis 14 Grad erwartet. Am Montag sind laut Vorhersage sogar Höchsttemperaturen bis 17 Grad möglich. Die milden Temperaturen entstehen laut DWD durch eine sehr milde Meeresluft, die vom Mittelmeer nach Deutschland strömt. Die Sonne versteckt sich dagegen hinter dichten Regenwolken, die immer wieder Regenschauer und am Samstag auch vereinzelt Gewitter bringen.