Offenbach (dpa/lhe) - In der ersten Wochenhälfte gehen die Temperaturen in Hessen nach und nach zurück. Am Montag werden bis zu 13 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Am Dienstag seien bis zu 11 Grad möglich, am Mittwoch liegen die Höchsttemperaturen bei 7 bis 10 Grad. Dazu bleibt es tagsüber trocken, der Himmel zeigt sich heiter bis wolkig.

In den Nächten kann es laut Vorhersage des DWD gebietsweise neblig werden. Vor allem im Bergland werden nachts bereits Minustemperaturen von maximal -3 Grad erreicht und es kann Bodenfrost geben.