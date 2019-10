Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen sollten sich auf "dauergraues", aber auch mildes Wetter in den kommenden Tagen einstellen. Das sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstagmorgen. Teilweise könne es auflockern, die möglichen Sonnenstrahlen seien allerdings eher "Glückstreffer". Lediglich der Norden von Hessen habe eine größere Chance auf Sonne. Bei Temperaturen von 15 bis 20 Grad bleibt es trocken.

Am Freitag geht es ähnlich weiter. Vormittags sei es weiter grau, im Tagesverlauf könne es auflockern. Die 20-Grad-Marke erreichen die Temperaturen dann aber wohl nicht. Der Samstag sei freundlicher und bringe mehr Sonne mit sich. Am Sonntag deute sich eine Änderung mit einer Kaltfront an, so der DWD-Sprecher. Es sei noch dichter bewölkt, regnerisch und mit elf bis 15 Grad auch ein wenig kälter.