Offenbach (dpa/lhe) - Mit einer Mischung aus Sonne, Wolken und Schauern bleibt das Wetter in Hessen in den nächsten Tagen wechselhaft. Der Sonntag werde aber freundlich und sehr warm, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mit. Es bleibe trocken, die Temperaturen stiegen auf 24 Grad im Bergland und bis 29 Grad am Main. Dazu wehe ein schwacher Wind.