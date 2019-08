Offenbach (dpa/lrs) - Der heiße und trockene Sommer macht weiter Pause: Wechselhaftes Wetter mit Höchsttemperaturen um 23 Grad erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland in den nächsten Tagen. Bei schwachem bis böenartigem Wind kann es nach einem ruhigeren Freitag und Samstag am Sonntag wieder zu schauerartigem und gewittrigem Regen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Im August wolle der Sommer in Deutschland "noch nicht richtig auf Touren kommen", sagte Meteorologe Lars Kirchhübel am Donnerstag. Meist überwiege unbeständiges Wetter.