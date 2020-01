Hamburg/Kiel (dpa/lno) - Trübe Aussichten: Am Wochenende wird es in Schleswig-Holstein und Hamburg regnerisch. Im Laufe des Samstags zieht der Regen von Norden nach Süden, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag mitteilte. Nach Regen am Morgen werden sich nach DWD die Wolken zum Nachmittag voraussichtlich auflockern. Jedoch bleibt es den Samstag über windig bei Höchsttemperaturen von 7 Grad in Hamburg, so die Prognose. Der Wind lasse aber voraussichtlich schon in der Nacht zum Sonntag nach. Am Sonntag wird es nach DWD wieder leicht regnerisch. Tagsüber werden der Prognose zufolge Temperaturen von 6 Grad in Kiel erreicht.