Offenbach (dpa/lhe) - Die Hessen müssen sich am Tag der Deutschen Einheit auf wechselhaftes Wetter einstellen. Am Donnerstag werde es wolkig und es sei mit einzelnen Schauern zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Immer wieder komme aber auch die Sonne heraus. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 16 Grad. Am darauffolgenden Brückentag wird das Wetter wieder grau und nass: Bei Temperaturen von maximal 15 Grad ist es am Freitag stark bewölkt und regnerisch.