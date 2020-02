Offenbach (dpa/lhe) - Nach dem Durchzug von Orkantief "Sabine" bleibt das Wetter in Hessen ungemütlich und stürmisch. In der Nacht zum Dienstag kommt es zu schauerartigen Niederschlägen, im Bergland kann es Schnee und Glätte geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mitteilte. Tagsüber zeigt sich der Himmel dann stark bedeckt. Dabei gibt es immer wieder schauerartige Niederschläge, die sich vereinzelt auch in tieferen Lagen mit Schnee vermischen können. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 7 bis 11 Grad. Dazu kommen stürmische Windböen. Auch schwere Sturmböen mit kräftigen Schauern schließt der DWD nicht aus.

Am Mittwoch bleibt es demnach stark bewölkt mit gebietsweise Regen- und Graupelschauer. Im Bergland werden Schneeschauer erwartet. Der DWD warnt vor Glättegefahr. Für die erste Tageshälfte werden einzelne Sturmböen nicht ausgeschlossen.